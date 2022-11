Agroalimentare: Prandini (Coldiretti), nostro sistema più sostenibile al mondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Già oggi la nostra agricoltura è la più sostenibile a livello mondiale”. Lo ha affermato il presidente della Coldiretti, Ettore Prandini, parlando della Cop27 a margine della conferenza in occasione della Giornata nazionale del luppolo. Il rammarico del presidente, in vista di questo importante appuntamento, è l’assenza “dei due Paesi con più emissioni, ovvero Cina ed India, che non parteciperanno”. Di certo “il modello di agricoltura italiano rappresenta un esempio di ciò che può essere fatto. Bisogna però spingere sulle energie rinnovabili”. (Rin)