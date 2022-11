Spagna: sondaggio, presidente Madrid Ayuso ad un passo dalla maggioranza assoluta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se si votasse oggi, la presidente della Comunità di Madrid, Isabel Díaz Ayuso, vincerebbe le elezioni regionali del prossimo maggio con il 47,4 per cento dei voti e 68 seggi, appena uno in meno per ottenere la maggioranza assoluta. È quanto emerge da un sondaggio di Sigma Dos per il quotidiano "El Mundo", che vede l'esponente del Partito popolare (Pp) in netto vantaggio rispetto ai suoi avversari. Rispetto alle elezioni del 2019, Ayuso manterrebbe la maggioranza dei suoi elettori (89,2 per cento) e conquisterebbe anche il 31,9 per cento di quelli di Ciudadanos e il 14,8 per cento di quelli di Vox. Nel fronte di sinistra, Más Madrid rafforza la sua posizione di principale partito d'opposizione con il 17,9 per cento davanti al Partito socialista operaio spagnolo (Psoe) al 16,4 per cento e ad Unidas Podemos al 5,3 per cento.(Spm)