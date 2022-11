Agricoltura: Lollobrigida su spending review, non toglieremo risorse a settore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonostante la spending review nei ministeri annunciata dal Mef, “noi avremo a disposizione risorse importanti che vogliamo spendere bene”. Lo ha assicurato il ministro dell’Agricoltura e della sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida, parlando a margine della conferenza organizzata da Coldiretti in occasione della “Giornata nazionale del luppolo”. Di certo, ha chiarito, “si possono ridurre le spese inutili ma non toglieremo fondi agli imprenditori e al sistema agricolo italiano”. A riguardo “domani incontrerò i direttori del ministero per avere un rendiconto di quando fatto e di come spendere bene le risorse per sostenere un asset fondamentale per l’economia del Paese”, ha concluso. (Rin)