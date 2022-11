Cop27: ministra Esteri tedesca Baerbock, lotta a riscaldamento globale ha massima priorità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La lotta al riscaldamento globale è la massima priorità della Germania. È quanto dichiarato dalla ministra degli Esteri tedesca, Annalena Baerbock, in occasione dell'avvio della Cop27 a Sharm el Sheikh. L'esponente dei Verdi ha avvertito che “l'umanità si dirige verso l'abisso di un riscaldamento superiore ai 2,5 gradi dagli effetti devastanti sulle nostre vite nell'unico pianeta che abbiamo”. Per la titolare della diplomazia di Berlino, il mondo ha “a portata di mano tutti gli strumenti per limitare la crisi climatica e intraprendere il percorso degli 1,5 gradi". Baerbock ha aggiunto che, nonostante la guerra della Russia contro l'Ucraina, il 2022 “non deve essere un anno perso per la protezione del clima”. Per molti Stati è, infatti, in gioco “la sopravvivenza della loro popolazione e della loro cultura”. Per questi Paesi, “la crisi climatica è ancora la questione di sicurezza più importante, non la guerra della Russia in Europa”. Questi Stati, ha infine dichiarato la ministra degli Esteri tedesca, si aspettano più solidarietà dai Paesi ricchi. (Geb)