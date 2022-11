Libia: inviato Onu incontra a Tripoli procuratore internazionale Karim Khan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rappresentante speciale del segretario generale e capo della Missione di supporto delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil), Abdoulaye Bathily, ha ricevuto il procuratore della Corte penale internazionale (Cpi), Karim Khan, presso la sede della missione nella capitale libica, Tripoli. Lo ha riferito la Cpi in un messaggio sul suo profilo Twitter. Durante l'incontro, il procuratore ha espresso "un sincero ringraziamento per il forte sostegno della Missione di supporto delle Nazioni Unite in Libia alla sua visita". Unsmil non ha ancora rilasciato alcuna dichiarazione in merito all'incontro. Khan è arrivato nella capitale, Tripoli, sabato 5 novembre, e al suo arrivo ha incontrato il presidente del consiglio di presidenza, Mohamed Menfi. Le due parti hanno discusso "degli aspetti della cooperazione tra la magistratura libica, la Corte penale internazionale e l'Ufficio della procura nelle questioni relative ai diritti umani", secondo un comunicato diffuso dall'ufficio stampa del Consiglio presidenziale. (Lit)