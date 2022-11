Libia: ministro Petrolio di annullare obbligo permesso per parlare alla stampa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro del Petrolio e del gas del Governo di unità nazionale della Libia (Gun), Mohamed Aoun, ha invitato il premier Abdulhamid Dabaiba ad annullare la circolare che prevede che nessuna conferenza o incontro con la stampa senza autorizzazione ufficiale. Lo hanno riferito i media libici, citando una lettera di Aoun indirizzata al primo ministro, nella quale ha sottolineato "l'importanza del ministero del Petrolio e del Gas per i cittadini e per coloro che seguono gli affari economici", rilevando al riguardo che giungono “sempre richieste da diverse agenzie di stampa per chiarire alcune questioni o fornire alcuni chiarimenti che sono al centro dell'attenzione a livello locale e internazionale". Aoun ha affermato di aver ricevuto richieste di commenti sull'industria petrolifera globale, data l’importanza della Libia quale membro del cartello petrolifero Opec. (Lit)