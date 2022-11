© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio presidenziale libico, Mohamed Al Menfi si è recato ieri in visita in Egitto per partecipare alla Conferenza delle Nazioni Unite sul clima (Cop27) e dovrebbe incontrare l'omologo Abdel Fatah Al Sisi per discutere i vari sviluppi politici in Libia. Lo ha riferito l'emittente televisiva libica "Al Hadath" citando una fonte della presidenza. (Lit)