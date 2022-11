Energia: Coldiretti, costi birra in aumento del 200 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il successo della birra italiana è minacciato dall’esplosione dei costi che colpisce tutta la filiera con un balzo negli ultimi due anni che va dal +200 per cento dell’energia al +45 per cento per gli imballaggi al +40 per cento per le bottiglie, mentre le lattine hanno segnato +10 per cento, i tappi +22 per cento, i fusti di plastica +23 per cento, mentre i cambiamenti climatici nel 2022 hanno tagliato di un terzo il raccolto dell’orzo per il malto. È quanto emerge dall’analisi della Coldiretti e del Consorzio di tutela e promozione della birra artigianale italiana in occasione della giornata nazionale della birra 100 per cento Made in Italy, con la preparazione dal vivo della popolare bevanda con la cotta in diretta di malto e luppolo nazionali a Palazzo Rospigliosi a Roma, con il presidente della Coldiretti, Ettore Prandini, delle Politiche agricole e della sovranità alimentare e forestale, Francesco Lollobrigida, il presidente del Consorzio di tutela e promozione della birra artigianale italiana, Teo Musso. Alle difficoltà di produzione si aggiunge, a causa dei costi dell’energia elettrica, anche la carenza sul mercato di anidride carbonica Co2 ad altissimo grado di purezza utilizzata per l’imbottigliamento. Per questo - affermano Coldiretti e Consorzio - il progetto presentato per il Pnrr prevede lo sviluppo di una tecnologia che permetterebbe il recupero dell’80 per cento dell’anidride carbonica generata in fase di produzione della birra. Il forte incremento dei costi sta spingendo a riorientare la produzione di alcuni birrifici verso l’uso delle lattine piuttosto che bottiglie di vetro. (segue) (Rin)