Sardegna: il caso ospedale Microcitemico Cagliari approda in commissione Sanità

19 luglio 2021

- Mercoledì 9 novembre la commissione Salute del Consiglio regionale si riunirà per esaminare le proposte di legge, presentate da maggioranza e opposizione, sull’ospedale Microcitemico. Lo ha comunicato il Presidente del Consiglio regionale Michele Pais dopo aver sentito il presidente della VI commissione. “Da parte dei Capigruppo e delle commissioni c’è la totale volontà di lavorare insieme per approfondire l’argomento e per trovare unitariamente, con la massima urgenza, la migliore soluzione che risponda al meglio alle esigenze dei piccoli pazienti e delle loro famiglie”. (Rsc)