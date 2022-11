Tunisia: elezioni legislative, presentati 60 ricorsi relativi a candidature

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Tribunale amministrativo della Tunisia ha ricevuto fino a ieri 60 ricorsi relativi alle candidature per le elezioni legislative del 17 dicembre 2022. Lo ha riferito Imed Ghabri, portavoce del tribunale, specificando che gli esiti dei ricorsi saranno resi noti in settimane. La commissione elettorale indipendente aveva annunciato giovedì scorso, 3 novembre, un totale di 1.058 candidature accolte per le elezioni legislative su di 1.427 domande presentate. (Tut)