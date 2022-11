Cop27: sottosegretaria tedesca Brantner, non aumenteremo finanziamenti per il clima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania non aumenterà il proprio contributo ai finanziamenti internazionali per il clima, che ha già portato “al massimo”. È quanto affermato dalla sottosegretaria all'Economia e Protezione del clima tedesca, Franziska Brantner, in occasione dell'avvio della Cop27 a Sharm el Sheikh. Come riferisce il settimanale “Der Spiegel”, l'esponente dei Verdi ha ricordato come il cancelliere Olaf Scholz abbia già promesso di aumentare questo contributo ad almeno sei miliardi di euro l'anno entro il 2025. Una metà delle risorse è destinata alla protezione del clima, l'altra agli “adattamenti alla crisi climatica”. In questo moto, ha sottolineato Brantner, “soddisfiamo le giustificate richieste del Sud del mondo”. (Geb)