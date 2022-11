Serbia: Petkovic, premier Kosovo ha inferto colpo mortale all'Accordo di Bruxelles

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier del Kosovo, Albin Kurti, ha inferto un colpo mortale all'Accordo di Bruxelles e ad ogni ulteriore possibilità di cooperazione con Belgrado. Lo ha dichiarato il direttore dell'ufficio del governo serbo per il Kosovo, Petar Petkovic, ripreso dall'agenzia di stampa "Fonet". "Kurti ha di fatto detto di non essere interessato alla formazione dell'Associazione dei comuni serbi (Zso) in Kosovo e ha sostituito il comandante regionale della polizia del nord del Paese, Nenad Djuric, che viene scelto dal popolo serbo e da quattro sindaci serbi", ha detto Petkovic. "Questa è una brutale violazione del diritto internazionale e di tutti gli accordi e così Kurti umilia l'Unione europea", ha aggiunto. Intanto i rappresentanti della Lista serba (gruppo politico rappresentativo dei serbi del Kosovo) hanno annunciato che domani terranno un incontro con i rappresentanti delle istituzioni del Kosovo e per domenica hanno annunciato delle proteste nel Paese.(Seb)