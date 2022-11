Kosovo-Serbia: Borrell, entrambe le parti evitino azioni che potrebbero aumentare tensioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I recenti sviluppi nelle relazioni tra Kosovo e Serbia hanno messo a rischio anni di duro lavoro e risultati raggiunti nell'ambito del dialogo mediato dall'Ue tra Belgrado e Pristina e ostacolano la situazione della sicurezza nella regione e oltre. È quanto si legge in una dichiarazione dell’Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell’Ue, Josep Borrell. “L'Unione europea invita entrambe le parti ad astenersi da qualsiasi azione unilaterale, che potrebbe portare a ulteriori tensioni. Il ritiro dei serbi del Kosovo dalle istituzioni non è una soluzione alle attuali controversie. Ha il potenziale per aumentare ulteriormente le tensioni sul terreno. Chiediamo ai rappresentanti serbi della Serbia e del Kosovo di rispettare i loro obblighi di dialogo e di tornare alle istituzioni del Kosovo per adempiere ai loro doveri, anche nella polizia, nella magistratura e nelle amministrazioni locali”, ha detto Borrell. “Allo stesso tempo, l'Ue esorta nuovamente le autorità del Kosovo a rispettare i propri obblighi senza indugio. Ciò significa estendere immediatamente il processo di reimmatricolazione dei veicoli e sospendere ogni azione sanzionatoria nei confronti di coloro che espongono la targa KM. Il problema delle targhe può essere risolto dalle parti nell'ambito del Dialogo”, ha detto Borrell. (segue) (Beb)