Kosovo-Serbia: Borrell, entrambe le parti evitino azioni che potrebbero aumentare tensioni (3)

- “In stretto coordinamento con la Nato/Kfor e la polizia del Kosovo, la missione dell'Ue sullo stato di diritto (Eulex) è pronta a garantire la stabilità sul terreno in Kosovo nel suo ruolo di secondo interlocutore della sicurezza. Eulex e Kfor continueranno a sostenere per mantenere un ambiente sicuro e protetto in linea con i rispettivi mandati”, ha affermato Borrell. “L'Ue esorta le parti a scegliere seriamente la via del dialogo e ad astenersi da qualsiasi azione che possa condurre alla violenza e allo scontro. L'Ue è pronta a continuare a facilitare i negoziati, ma entrambe le parti devono mostrarsi pronte a cercare soluzioni in modo costruttivo e rispettare gli obblighi assunti nel dialogo”, ha concluso Borrell. (Beb)