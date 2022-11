Kosovo-Serbia: ministra Esteri albanese, dialogo più che mai necessario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- C'è preoccupazione in Albania per gli sviluppi nel nord del Kosovo. Lo ha scritto su Twitter la ministra degli Esteri albanese, Olta Xhacka. "Lasciare le istituzioni del Kosovo è un atto di escalation in un momento in cui sono necessari cooperazione e dialogo costruttivo. Questo non è il momento di lasciare il proprio incarico e boicottare. Questo è un momento in cui il dialogo è più che mai necessario", ha scritto la ministra. (Alt)