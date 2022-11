Migranti: Papa Francesco, l'Ue si muova (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto al nuovo governo: "Incomincia adesso, io sono qui, gli auguro il meglio. Io sempre auguro il meglio a un governo perché un governo è per tutti. Gli auguro il meglio perché possa portare l'Italia avanti. E gli altri, quelli contrari al partito vincitore, che collaborino, con la critica, con l'aiuto, ma un governo di collaborazione, non un governo dove ti tolgono il pavimento sotto i piedi e ti fanno cadere se non piace una cosa o l'altra. Per favore, su questo io chiamo alla responsabilità: è giusto che dall'inizio del secolo l'Italia abbia avuto venti governi? Ma finiamola con questi scherzi!", ha concluso Bergoglio. (Res)