Usa: Twitter rinvia modifiche servizio sottoscrizione a dopo le elezioni

- Elon Musk ha accettato di rinviare le modifiche al servizio di sottoscrizione del social media Twitter a dopo le elezioni di medio termine in programma negli Stati Uniti domani, 8 novembre. Lo riferisce la stampa Usa, ricordando che tra le altre cose, la società intende introdurre un abbonamento mensile del costo di 7,99 dollari per gli account "ufficiali" con contrassegno blu. Secondo indiscrezioni, il rinvio è dovuto tra le altre cose al timore che utenti possano effettuare la sottoscrizione a pagamento per impersonare figure pubbliche: ieri Musk ha avvertito che i furti d'identità sul social media verranno sanzionati con una espulsione permanente, che invece il magnate punta a rimuovere come sanzione per violazioni delle linee guida relative ai contenuti. (Was)