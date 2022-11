Germania-Cina: i risultati di Scholz dall'incontro con Xi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La dichiarazione del presidente cinese, Xi Jinping, contro l'impiego di armi nucleari “in Eurasia” e l'accesso dell'azienda per le biotecnologie tedesca BioNTech al mercato della Cina, dove gli “espatriati” potranno utilizzare il vaccino contro il Covid-19 che la società ha sviluppato con il gruppo farmaceutico statunitense Pfizer. Sono questi i principali risultati che il cancelliere Olaf Scholz ha ottenuto dal suo incontro con Xi, tenuto a Pechino il 4 novembre. Tuttavia, come nota il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, il presidente cinese non ha chiarito se il suo rifiuto dell'uso di armi nucleari si riferisse alla Russia o all'Ucraina, che Mosca ha accusato di preparare una “bomba sporca”. Inoltre, soltanto gli “espatriati” in Cina potranno farsi vaccinare contro il coronavirus con il preparato di BioNTech e Pfizer. Ciò significa “probabilmente non gli europei, ma solo i tedeschi”. Allo stesso tempo, “nessun contratto è stato firmato a Pechino” da BioNTech con le autorità cinesi. Come poi osserva la “Faz”, gli imprenditori tedeschi che hanno accompagnato Scholz nella capitale della Cina non hanno rilasciato dichiarazioni alla stampa, secondo alcune indiscrezioni per espressa volontà della Cancelleria federale. Il capo del governo tedesco avrebbe così voluto evitare che dichiarazioni controverse acuissero le polemiche sul suo incontro con Xi, su tutte le critiche della ministra degli Esteri tedesca, Annalena Baerbock. (segue) (Geb)