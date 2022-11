Germania-Cina: i risultati di Scholz dall'incontro con Xi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei rapporti con la Cina, la Cancelleria federale intende ora seguire l'esempio del Giappone, fondato sul mantenimento di intense relazioni commerciali ma considerando “sempre anche almeno un'altra iniziativa” per esportazioni e importazioni. “Ciò riduce le dipendenze senza interrompere le connessioni”. Allo stesso tempo, il governo federale vuole intervenire sulle violazioni dei diritti umani in Cina con la legge sulla catena di approvvigionamento. Sul tema, a Pechino Scholz ha sollevato pubblicamente “gravi differenze” tra Germania e Cina “in maniera più chiara di quanto non avesse fatto” Angela Merkel, che lo ha preceduto alla guida del governo federale. A Pechino, l'esponente dell'Unione cristiano-democratica (Cdu) si è recata in visita in 12 occasioni nei suoi 16 anni da cancelliera. (Geb)