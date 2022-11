Libano: leader druso Jumblatt, nessun candidato alla presidenza sarà “divisivo”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nessun candidato “divisivo” può essere scelto per la presidenza del Libano. Lo ha dichiarato il leader libanese del Partito socialista progressista (Psp), Walid Jumblatt, al termine del suo incontro con il presidente del parlamento Nabih Berri. "Il nostro candidato è Michel Moawad, ma siamo aperti alla possibilità di discutere altri nomi”, ha affermato Jumblatt. Lo scorso 2 novembre, Berri ha annullato una sessione di dialogo con i diversi gruppi politici volta a discutere dell’elezione del capo dello Stato in seguito ad alcune “opposizioni e riserve” mostrate dai due gruppi maroniti delle Forze libanesi (Fl) e il Movimento patriottico libero (Cpl, fondato da Michel Aoun e presieduto dal genero Gebran Bassil). Il 31 ottobre, il mandato del presidente Michel Aoun, durato sei anni, è scaduto senza che le parti libanesi avessero trovato un consenso sull’elezione di un suo successore. Ciò ha provocato un vuoto presidenziale che si è aggiunto a un vuoto governativo, in quanto, a seguito delle elezioni del 15 maggio scorso, il premier incaricato Najib Miqati non è riuscito a formare un nuovo esecutivo. Il governo in carica, pertanto, continua a occuparsi soltanto degli affari correnti. (Lib)