Libano: patriarca maronita Rai, elezione del nuovo presidente è “priorità assoluta”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’elezione del nuovo presidente del Libano è la priorità assoluta per il Paese. Lo ha dichiarato il patriarca maronita del Libano, cardinale Bechara Rai, in occasione del suo sermone durante la messa domenicale. “L’elezione del presidente è necessaria a preservare il Paese di fronte a coloro che cercano di dividerlo”, ha affermato il patriarca, spiegando che in assenza di un presidente che possa firmare trattati, sarà impossibile raggiungere un accordo con il Fondo monetario internazionale, attuare riforme, approvare leggi urgenti o formare un nuovo governo. Il 31 ottobre, il mandato del presidente Michel Aoun, durato sei anni, è scaduto senza che le parti libanesi avessero trovato un consenso sull’elezione di un suo successore. Ciò ha provocato un vuoto presidenziale che si è aggiunto a un vuoto governativo, in quanto, a seguito delle elezioni del 15 maggio scorso, il premier incaricato Najib Miqati non è riuscito a formare un nuovo esecutivo. Il governo in carica, pertanto, continua a occuparsi soltanto degli affari correnti. (Lib)