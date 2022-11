Germania: la SpD vuole una tassazione più equa ripristinando la patrimoniale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito socialdemocratico tedesco (SpD) vuole una tassazione più equa in Germania, ripristinandoper le attività multimilionare e miliardarie l'imposta patrimoniale, la cui riscossione è stata sospesa nel 1997 con sentenza della Corte costituzionale federale (Bverfg). Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, è quanto si legge in una mozione approvata dalla SpD secondo cui il ripristino della patrimoniale mira a “far rispettare la giustizia legata alle prestazioni, la forza innovativa e la competitività”. Ulteriori obiettivi sono “colmare il divario” nella giustizia sociale aperto dall'attuale tassa di successione, nonché sgravi fiscali per i redditi “piccoli e normali”. I socialdemocratici intendono poi introdurre un “contributo di solidarietà per la trasformazione” dell'economia tedesca con cui finanziare i relativi provvedimenti. Allo stesso tempo, la SpD afferma che la redistribuzione della ricchezza è ora “più urgente di quanto non lo sia stata da molto tempo”. Durante la campagna per le elezioni del Bundestag del 26 settembre 2021, il partito ha sostenuto il ripristino dell'imposta patrimoniale con un'aliquota dell'1 per cento sulle ricchezze molto elevate. I Verdi hanno proposto che questa tassa con la medesima aliquota colpisse i patrimoni di oltre due milioni di euro. Il Partito liberaldemocratico (Fdp) rifiuta categoricamente ogni imposta patrimoniale. (Geb)