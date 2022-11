Imprese: Ryanair registra un profitto netto record semestrale di 1,371 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ryanair ha registrato il suo più grande profitto al netto delle tasse per la prima metà del suo anno finanziario, pari a 1,371 miliardi di euro. È probabile che la ripresa del traffico e della redditività continuerà ad essere "molto forte" almeno per i prossimi tre anni, consentendo alla compagnia aerea irlandese, già la più grande d'Europa per numero di passeggeri, di ottenere importanti guadagni di quote di mercato, ha affermato l'amministratore delegato Michael O'Leary commentando gli ultimi dati finanziari. Ryanair ha guadagnato 1,371 miliardi di euro nei sei mesi fino alla fine di settembre. Sebbene si tratta di un ammontare appena al di sotto della previsione da 1,385 miliardi emersa da un sondaggio tra alcuni analisti, si tratta di una somma ben al di sopra del suo precedente record per il primo semestre dell’anno finanziario, pari a 1,29 miliardi di euro registrato a settembre del 2017. Ryanair prevede un utile al netto delle tasse compreso tra 1-1,2 miliardi di euro per l'anno fino al 31 marzo, anche se tale previsione rimane "estremamente dipendente" dall'assenza di shock negativi. "Le preoccupazioni per l'impatto della recessione e dell'aumento dell'inflazione dei prezzi al consumo sul modello di business di Ryanair sono state notevolmente esagerate negli ultimi mesi", ha affermato O'Leary in una nota. "Prevediamo che questi solidi fondamentali continueranno a sostenere un traffico robusto e una crescita media delle tariffe almeno per i prossimi 18 mesi", ha affermato l’Ad.(Rel)