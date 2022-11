Imprese: Generali sigla in Portogallo accordo distribuzione di prodotti assicurativi con Ctt

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Generali ha siglato in Portogallo un accordo con Ctt, società attiva nei servizi postali, per la distribuzione di polizze Vita e Danni attraverso la rete del gruppo portoghese. Alla partnership, si legge in un comunicato, si affiancherà l’acquisizione da parte di Generali di una partecipazione in Banco Ctt, attraverso un aumento di capitale riservato pari a € 25 milioni. Generali diventerà così azionista dell'istituto con una quota pari a circa l'8,71 per cento. Attraverso questa partnership, i prodotti assicurativi di Tranquilidade saranno distribuiti da Ctt e da Banco Ctt, sulla base di un accordo di distribuzione a lungo termine, con un periodo di esclusiva quinquennale rinnovabile. Jaime Anchùstegui, amministratore delegato international di Generali, ha affermato: “Questo accordo conferma la strategia di Generali di consolidare la posizione di leadership del Gruppo nel mercato assicurativo portoghese ed è pienamente in linea con il piano strategico ‘Lifetime Partner 24: Driving Growth’. La partnership con il Gruppo Ctt ci permetterà di accrescere ulteriormente il valore per i nostri clienti in Portogallo grazie all’ampliamento della nostra capacità distributiva”. (segue) (Com)