Imprese: Generali sigla in Portogallo accordo distribuzione di prodotti assicurativi con Ctt (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pedro Carvalho, amministratore delegato di Tranquilidade, Gruppo Generali, ha aggiunto: “La partnership con il Gruppo CTT è un importante passo strategico per Tranquilidade e per la crescita del Gruppo Generali in Portogallo. Ci consentirà di ampliare in modo significativo le nostre attività nel Paese nel corso dei prossimi tre anni e di cambiare il paradigma attuale del mercato assicurativo portoghese attraverso l’introduzione di soluzioni innovative e avanzate. Siamo molto lieti di avere il Gruppo Ctt e Banco Ctt come partner di lungo termine e, di conseguenza, di contribuire alla loro crescita, facendo leva sulle sinergie previste dall’accordo e beneficiando della solida presenza del Gruppo Ctt nel Paese, grazie al suo esteso network retail e alla sua piattaforma digitale all’avanguardia”. Grazie all’accordo con il Gruppo Ctt e con Banco Ctt, Tranquilidade raggiungerà nuovi clienti, in particolare nel segmento Vita, aumentando significativamente i premi complessivi. (Com)