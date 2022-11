Russia-Ucraina: riservisti schierati a difendere l'area di Energodar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I militari russi richiamati al servizio nel corso della mobilitazione parziale, hanno rafforzato la linea di difesa lungo il fiume di Dnepr nell'area di Energodar. Lo ha riferito l'agenzia di stampa russa "Ria Novosti". In particolare, i combattenti, provenienti nella maggior parte dalla regione di Saratov, nella zona orientale della Russia, stanno rafforzando le difese già esistenti ed erigendo fortificazioni lungo la riva. "Stiamo monitorando quella riva del fiume. Il nemico cerca di commettere delle provocazioni", ha detto a "Ria Novosti" uno dei richiamati al servizio. Come ha affermato l'agenzia di stampa, la situazione in prima linea nella regione di Zaporizhzhia rimane allarmante: si attende, infatti, da settimane l'offensiva delle truppe ucraine, anche se per oggi la situazione è stabile. (Rum)