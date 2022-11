Credito: “Financial Times”, scontro fra Bce e Unicredit su dividendi e uscita dal mercato russo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarebbe in corso un vero e proprio scontro fra la Banca centrale europea (Bce) e Unicredit a causa delle decisioni dell’istituto di credito italiano di aumentare i dividendi da versare ai propri azionisti e di non lasciare il mercato russo. È quanto riferiscono fonti del quotidiano “Financial Times”, secondo cui gli attriti sarebbero aumentati da quando l'amministratore delegato di Unicredit Andrea Orcel ha assunto l’incarico nel mese di aprile del 2021 e ha adottato una strategia aggressiva per rivedere le operazioni della banca italiana e pagare più dividendi agli azionisti. I vertici della Bce e di Unicredit si sono scambiati una serie di lettere in cui sono emerse posizioni diametralmente opposte, ha reso noto una delle fonti del “Financial Times”, secondo cui la relazione fra le parti è "più che un po' tesa". Unicredit ha fatto sapere che la Bce ha “continuamente” garantito il suo ruolo di “guida” durante la revisione strategica della banca, aggiungendo che il "sostegno pubblico" delle autorità di regolamentazione è stato "indicativo della fiducia” dimostrata nei confronti dell’istituto di credito. Nessun commento, invece, è giunto dalla Bce. Secondo le fonti del quotidiano britannico, inoltre, la Bce si sarebbe opposta all'impegno di Unicredit di distribuire 16 miliardi di euro agli azionisti entro il 2024, affermando che quest’operazione è contraria alle linee guida ufficiali secondo cui "le banche non dovrebbero fissare le loro politiche sui dividendi in termini di importi assoluti". (segue) (Rel)