Credito: “Financial Times”, scontro fra Bce e Unicredit su dividendi e uscita dal mercato russo (2)

- Un'altra fonte vicina al dossier ha dichiarato: "Quando le autorità di regolamentazione ti inviano un elenco di domande, puoi raggiungere un compromesso reciproco sulle risposte, ma lo stile di Orcel si basa sul concetto: 'ho ragione io perché abbiamo tutto questo capitale'". Unicredit, quindi, avrebbe risposto alla Bce di avere il margine di manovra per pagare più dividenti agli azionisti senza indebolire significativamente il proprio bilancio grazie a livelli di capitale relativamente elevati, con un common equity pari al 15,4 per cento delle attività ponderate per il rischio. (Rel)