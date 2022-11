Serbia: presidente Vucic smentisce aumento del 70 per cento di elettricità per economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, ha smentito le notizie diffuse dai media secondo cui l'energia elettrica diventerà più costosa "del 70 per cento". Vucic, nell'intervista rilasciata ieri sera all'emittente televisiva "Pink", ha sottolineato che "ad un certo punto" i prezzi dell'elettricità aumenteranno "tra l'8 e il 10 per cento, poiché "al contrario faremmo scappare gli investitori stranieri", ha detto Vucic. Il presidente serbo ospite in una puntata televisiva, ha affermato che i cittadini "di fatto non hanno ancora avvertito gli effetti la crisi energetica, ma la sentiranno", e ha aggiunto che lo Stato si è preso tutto "sulle sue spalle", perché "ha enormi dispendi energetici e paga un sacco di soldi per i produttori di energia, nel tentativo di stabilizzare il mercato", anche se "non sarà facile e ci saranno dei salti", ha dichiarato Vucic.(Seb)