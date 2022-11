Trasporto aereo: Flydubai annuncia nuove destinazioni in Europa e Asia nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia aerea emiratina Flydubai ha annunciato nuovi voli verso destinazioni in Europa e in Asia nel 2023, tra cui Milano e Cagliari. Lo ha reso noto la compagnia aerea in un comunicato. Con le nuove rotte Flydubai arriverà ad un totale di 113 destinazioni in 53 diversi Paesi. “Flydubai ha assistito ad una rapida ripresa e il nostro solido modello imprenditoriale ci ha permesso di crescere e di raggiungere questo importante traguardo”, ha affermato l’amministratore delegato della compagnia Ghaith Al Ghaith. Nel primo trimestre del 2022 Flydubai ha registrato un aumento del 114 per cento dei passeggeri rispetto allo spesso periodo dell’anno scorso. (Res)