Migranti: Salvini, Italia non può essere lasciata sola

23 luglio 2021

- "Ringrazio il Santo Padre per le sue parole. Salviamo e salveremo sempre vite ma l’Italia non può essere lasciata da sola. Saranno mesi difficili e non possiamo fare sbarcare 100 mila persone irregolarmente”. Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Matteo Salvini, ai microfoni di Rtl 102.5. “Si deve tornare all'applicazione delle norme. Si salvano vite, si fanno sbarcare donne, bambini e fragili ma bisogna riapplicare il principio che una nave che porta bandiera tedesco è territorio tedesco”, ha aggiunto.(Rin)