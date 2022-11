Sri Lanka: ministro Esteri Sabry, governo sta rinegoziando debito con Cina, Giappone e India (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nello specifico il programma prevede un aumento delle entrate fiscali per sostenere il risanamento, con una maggiore progressività dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e un ampliamento della base imponibile per l’imposta sul reddito delle società e l’Iva. Entro il 2024 dovrebbe essere raggiunto un avanzo primario del 2,3 per cento del prodotto interno lordo. È prevista, inoltre, una riforma dei prezzi dell’energia con l’introduzione di prezzi basati sul recupero dei costi per carburante ed elettricità al fine di ridurre al minimo i rischi fiscali derivanti dalle imprese statali. La spesa sociale dovrà essere aumentata per mitigare l’impatto della crisi sui poveri e i vulnerabili e migliorare la copertura degli ammortizzatori. (segue) (Inn)