Sri Lanka: ministro Esteri Sabry, governo sta rinegoziando debito con Cina, Giappone e India (6)

- Ad aprile lo Sri Lanka ha sospeso il rimborso del suo debito estero di 51 miliardi di dollari, di cui la Banca asiatica di sviluppo (Adb) detiene il 14,6 per cento, il Giappone il 10,9 per cento e la Cina il 10,8 per cento. La crisi ha provocato proteste di massa durate mesi, che a luglio hanno indotto l’allora presidente Gotabaya Rajapaksa a lasciare il Paese (è poi rientrato a settembre) e a dimettersi. Al suo posto il Parlamento ha eletto Ranil Wickremesinghe, già primo ministro. La famiglia Rajapaksa ha dominato a lungo la vita politica dello Sri Lanka. Il fratello maggiore di Gotabaya, Mahinda, è stato anch’egli presidente, dal 2005 al 2015, e primo ministro sotto la presidenza di Gotabaya, fino a maggio, mentre il minore Basil è stato ministro delle Finanze fino allo scorso aprile. (Inn)