Usa: il democratico Manchin contesta Biden, su stop al carbone "dichiarazioni oltraggiose"

- Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha innescato polemiche all'interno del suo stesso partito nel fine settimana, affermando durante un comizio elettorale in California che la sua amministrazione intende "chiudere le centrali (a carbone) in tutto il Paese e avere più eolico e solare". Le parole del presidente, che giungono in un contesto di crisi energetica e inflattiva, hanno suscitato una durissima reazione da parte del senatore del West Virginia Joe Manchin, esponente centrista del Partito democratico, che ha definito le dichiarazioni di Biden "oltraggiose e del tutto avulse dalla realtà": "I commenti del presidente Biden (...) ignorano le gravi difficoltà economiche che i cittadini statunitensi affrontano a causa dell'aumento dei prezzi dell'energia", ha accusato il senatore attraverso una nota. Manchin, che rappresenta uno dei principali Stati Usa produttori di carbone, ha chiesto all'inquilino della Casa Bianca di scusarsi con i cittadini Usa, e in particolare coi lavoratori dell'industria del carbone. Al senatore ha risposto la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, secondo cui "le parole del presidente sono state distorte per attribuire loro un significato che non intendevano avere. (Al presidente) spiace se qualcuno si è sentito offeso dalle sue dichiarazioni". (Was)