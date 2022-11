Usa: record di elettori repubblicani che non si identificano con Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una percentuale record di elettori del Partito repubblicano degli Stati Uniti si identifica con tale formazione politica più che con l'ex presidente Donald Trump. E' quanto emerge da un nuovo sondaggio dell'emittente televisiva "Nbc News", secondo cui il 62 per cento dei repubblicani si identifica più come sostenitore del Partito repubblicano che dell'ex presidente, mentre solo il 30 per cento afferma il contrario. Circa il 4 per cento, invece, afferma di identificarsi in egual misura col partito e con Trump. Il dato conferma una tendenza che i sondaggi di "Nbc News" rilevano sin dall'indomani delle elezioni presidenziali 2020. (Was)