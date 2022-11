Giappone: marina militare ospita rivista navale internazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Forza marittima di autodifesa del Giappone ospita da ieri l'annuale rivista navale internazionale della baia di Sagami, nella prefettura giapponese di Kanagawa. All'evento, che coincide con una una fase di grave tensione militare nella Penisola coreana e nel Mar del Giappone, prendono parte 18 navi da guerra da 12 Paesi, inclusi Australia, Canada, India e Stati Uniti, oltre a sei aerei da combattimento da Francia e Stati Uniti. All'evento presenzia anche la Corea del Sud, che non vi prendeva parte dal 2018, a seguito di un incidente che aveva visto una nave da guerra sudcoreana agganciare il proprio radar di tiro a un velivolo da pattugliamento marittimo giapponese. Il primo ministro giapponese Fumio Kishida ha assistito ieri all'apertura dell'evento, a bordo della portaerei giapponese Izumo; per l'occasione, il capo del governo ha ribadito che il Giappone "non tollererà mai lo sviluppo di armi balistiche e nucleari" da parte della Corea del Nord. La rassegna navale si era tenuta per l'ultima volta nel 2019, ed era stata sospesa negli anni successivi a seguito della pandemia. (Git)