Indonesia: pil in crescita del 5,72 per cento nel terzo trimestre (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di inflazione annuale dell'Indonesia è accelerato al 5,95 per cento a settembre, ai massimi da ottobre 2015, per effetto dell'aumento dei prezzi dei trasporti legato all'inflazione dei carburanti nel Paese. Il dato è superiore al 4,69 per cento registrato ad agosto. Il governo dell'Indonesia ha deciso all'inizio di settembre di aumentare del 30 per cento i prezzi sussidiati dei carburanti alla pompa. Il mese scorso la banca centrale del Paese ha aumentato il tasso di inflazione di 50 punti base nel tentativo di contenere l'inflazione, che si prevede possa superare il 6 per cento entro la fine dell'anno. (segue) (Fim)