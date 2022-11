Indonesia: pil in crescita del 5,72 per cento nel terzo trimestre (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso d’inflazione per il 2022 in Indonesia dovrebbe attestarsi attorno al 6,8 per cento. Lo ha comunicato il direttore dell’ufficio per la politica fiscale del ministero delle Finanze di Giacarta, Febrio Kacaribu, correggendo leggermente al rialzo, rispetto al 6,6 per cento, la precedente stima sull’aumento dei prezzi. La revisione è stata apportato a seguito di un incremento del 30 per cento dei prezzi dei carburanti sovvenzionati il mese scorso. Il governo si aspetta inoltre un deficit fiscale pari al 3,92 per cento del prodotto interno lordo per l’anno in corso. (Fim)