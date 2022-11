Serbia-Kosovo: Vucic, decisione serbi di boicottare istituzioni di Pristina è storica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione dei serbi del Kosovo di boicottare le istituzioni di quel Paese è storica. Lo ha detto il presidente serbo, Aleksandar Vucic, all'emittente televisiva "Pink", commentando i recenti sviluppi nel nord del Kosovo. I rappresentanti dei serbi del Kosovo hanno soppesato di lasciare le istituzioni del Kosovo "ogni volta che Pristina non ha adempiuto ad alcuni dei suoi obblighi e ha violato l'accordo di Bruxelles", e lo stesso Vucic ha ammesso di averli dissuasi "almeno 20 volte". Il presidente serbo a aggiunto di essere "scettico" sul ritiro dalle istituzioni, ma ha ammesso che prima o poi sarebbe "dovuto accadere", dopo diverse negoziazioni infruttuose con le autorità di Pristina in merito alla reimmatricolazione delle targhe. Vucic ha affermato che durante la protesta serba e l'installazione di barricate nel nord del Kosovo alla fine di giugno di quest'anno, sarebbe potuto accadere "un grave spargimento di sangue senza precedenti". "Gli albanesi stavano progettando di invadere il nord e i serbi si sarebbero opposti. Era tutto pronto, stavo monitorando dal nostro centro per le situazioni di emergenza e ricevevo informazioni in tempo reale", ha spiegato Vucic. (segue) (Res)