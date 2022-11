Corea del Sud: presidente Yoon si scusa per l'ecatombe di Halloween, promette giustizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Corea del Sud, Yoon Suk-yeol, si è scusato pubblicamente oggi per la ressa che la notte del 29 ottobre ha causato la morte di più di 150 persone a Seul, promettendo di identificare ogni funzionario responsabile dell'intempestivo intervento delle autorità. Yoon si è scusato durante un incontro per la revisione delle norme di sicurezza, mentre nel Paese proseguono il lutto e le polemiche. "Non oso paragonarmi ai genitori che hanno perso i loro figli e le loro figlie, ma da presidente che ha giurato di proteggere la vita e le sicurezza delle persone, ho il cuore spezzato", ha detto il presidente. (segue) (Git)