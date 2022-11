Corea del Sud: presidente Yoon si scusa per l'ecatombe di Halloween, promette giustizia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un altro parlamentare dell'opposizione, Jang Kyung-tae, ha chiesto le dimissioni del sindaco di Seul, Oh Se-hoon, e ha invitato il presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol a scusarsi pubblicamente per la tragedia. Altri, come Lee Soo-jin, hanno chiesto invece l'apertura di un'inchiesta parlamentare sul caso, sostenendo che l'ecatombe di Halloween sarebbe avvenuta a causa della negligenza delle forze dell'ordine. Il Partito del potere popolare (Ppp), forza politica conservatrice al governo, ha ammesso la necessità di chiarire le responsabilità dell'accaduta, ma ha avvertito che sarebbe sbagliato assumere misure disciplinari in maniera affrettata. "Al momento non abbiamo bisogno di essere veloci, ma di procedere nella direzione giusta", ha spiegato il leader ad interim del partito, Chung Jin-suk. (segue) (Git)