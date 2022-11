Corea del Sud: presidente Yoon si scusa per l'ecatombe di Halloween, promette giustizia (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scorsa settimana una squadra di investigatori speciali ha effettuato una perquisizione presso la sede dell'Agenzia di polizia metropolitana di Seul. L'Agenzia nazionale di polizia ha riferito che le perquisizioni hanno interessato otto diversi luoghi, inclusa la stazione di polizia distrettuale di Yongsan, che ha la giurisdizione diretta sul quartiere dove il 29 ottobre si è verificato il tragico incidente. Il presidente sudcoreano in persona, Yoon Suk-yeol, ha espresso forti riserve in merito all'operato delle forze dell'ordine, accusate di non aver gestito adeguatamente l'ordine pubblico e di non essere intervenute con sufficiente tempismo al verificarsi dell'incidente: nei giorni scorsi, i media sudcoreani hanno riferito che la notte della tragedia la polizia di Seul aveva ricevuto chiamate da parte di cittadini allarmati per almeno quattro ore. (Git)