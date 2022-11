Kosovo: premier Kurti, formazione Associazione comuni serbi non è stato argomento di discussione con Borrell

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Kosovo, Albin Kurti, ha affermato che la questione sulla formazione dell'Associazione dei comuni serbi (Zso) in Kosovo "non è stato l'argomento" del suo incontro con l'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell. Kurti ha aggiunto che Belgrado non può chiedere a Pristina "qualcosa che non è pronta a stabilire nel territorio della Serbia centrale". "Le buone relazioni tra Belgrado e Pristina devono essere basate sul principio di reciprocità", ha dichiarato Kurti, il quale ha infine affermato che il documento dell'Accordo di Bruxelles che prevede la formazione della Zso in Kosovo "forse esiste a Belgrado, ma non a Pristina", ha precisato il premier kosovaro. (Alt)