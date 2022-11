Kosovo-Serbia: Borrell, attendiamo risposte da Belgrado e Pristina al nuovo piano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le prossime settimane diranno quale sarà la reazione alla nuova proposta Ue per la normalizzazione delle relazioni fra Pristina e Belgrado. Lo ha dichiarato l'Alto rappresentante Ue per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, intervenuto in un punto stampa all'incontro dei ministri degli Esteri del G7 di Munster, in Germania. "Abbiamo lavorato molto sul dialogo tra Pristina e Belgrado e, prima dell'estate, abbiamo presentato il piano a entrambe le parti al fine di superare la crisi permanente e cercare una normalizzazione delle loro relazioni", ha detto. "Sono molto grato per il sostegno di Germania e Francia a questa proposta. Abbiamo ricevuto risposte da entrambe le parti e le stiamo studiando. Credo che questa sia l'occasione giusta da sfruttare per normalizzare le relazioni tra Pristina e Belgrado", ha aggiunto l'Alto rappresentante Ue. "Affinché entrambe le parti possano avanzare nel percorso europeo, è molto importante la normalizzazione delle relazioni. E nei prossimi giorni vedremo quale sarà la risposta. Spero che (la nuova proposta) rappresenti una svolta e un balzo in avanti in questo processo", ha concluso.(Beb)