Kosovo: Kurti, non ci può essere un comune istituito su base nazionale

- In Kosovo non ci può essere un comune istituito su base nazionale ma uno dove vive la maggioranza della popolazione. "Sono cose diverse". Lo ha detto il premier del Kosovo, Albin Kurti, rispondendo a una domanda sulla questione della formazione dell'Associazione dei comuni serbi (Zso) in Kosovo prevista nell'Accordo di Bruxelles, ripreso dall'emittente "N1". "La Serbia è pronta ad avere comuni composti solo da romeni, ungheresi, bosniaci, albanesi? Non puoi chiedere qualcosa a qualcun altro, e non lo fai nemmeno a casa tua", ha detto Kurti. Il premier ha aggiunto che tale Associazione, "sebbene prevista dall'Accordo di Bruxelles, non ha superato il test della Corte costituzionale del Kosovo". A una domanda sui droni avvistati verso la zona di sicurezza terrestre al valico amministrativo con la Serbia sopra delle strutture militari e sull'abbattimento di uno di essi, Kurti ha detto di "non sapere" quali droni siano entrati in Serbia e da dove. "Pensate che in un Paese in cui al potere c'è un regime non democratico, tutto sia razionale? Ci sono così tante azioni irrazionali lì", ha sottolineato Kurti. (Alt)