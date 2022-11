Serbia-Kosovo: Vucic, non rinunceremo a politica di "pace e stabilità"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Serbia non rinuncia a una politica di “pace e stabilità” in merito alla questione del Kosovo. Lo ha affermato il presidente serbo, Aleksandar Vucic, al termine di una riunione del governo che si è tenuta questa mattina. “Non rinunciamo a una politica responsabile di pace e stabilità", ha affermato Vucic. Come riferisce l’agenzia di stampa “Fonet”, oltre ai ministri, alla sessione hanno partecipato alcuni direttori di società pubbliche. In giornata Vucic ha in programma dei colloqui con gli ambasciatori di Cina e Russia a Belgrado, rispettivamente Chen Bo e Aleksandar Bocan-Kharchenko. Successivamente, il capo dello Stato serbo vedrà il patriarca Porfiri e il Sinodo della Chiesa ortodossa serba. (Seb)