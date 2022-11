Italia-Usa: Pentagono e dipartimento di Stato in ambasciata a Washington per Giornata Forze armate (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il conflitto in Ucraina ha contribuito a rafforzare ulteriormente la nostra alleanza con gli Usa”, ha continuato l’ambasciatrice, citando poi il messaggio in cui il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha evidenziato tra l’altro gli sforzi che l’Italia sta compiendo con gli alleati per arrivare a una cessazione del conflitto che preservi i diritti inderogabili dell’Ucraina. L’ambasciatrice ha valorizzato inoltre l’impegno delle forze armate italiane in aree di instabilità in tutto il mondo, citando le missioni Nato a guida italiana in Kosovo e Iraq, la presenza in Libano, Somalia, Niger e Mali, l’impegno nella Coalizione anti-Isis e la collaborazione crescente con gli Usa sulla cyber-sicurezza. “La comunanza di valori e principi rende Italia e Stati Uniti non solo alleati strettissimi ma anche partner fidati e preziosi in tutti i settori dell’industria della difesa”, ha aggiunto, ricordando che “l’alta tecnologia e la qualità dell’industria che l’Italia vanta dall’elettronica agli elicotteri, dalla cantieristica navale ai veicoli tattici, dallo spazio alle armi di nuova generazione, hanno permesso all’Italia di rivestire un ruolo importante nel procurement della difesa Usa”. (segue) (Was)