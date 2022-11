Italia-Usa: Pentagono e dipartimento di Stato in ambasciata a Washington per Giornata Forze armate (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Celeste Wallander ha poi qualificato l’alleanza e la partnership con l’Italia “tra le più forti” per gli Stati Uniti, definendo l’Italia un “leader globale nella sicurezza”, per l’entità e la qualità dell’impegno delle Forze armate italiane nel mondo. “Il contributo dell’Italia come leader di sicurezza globale e la sua collocazione strategica tra Europa, Africa, Medio Oriente e Asia rendono l’Italia una forza importante e affidabile sul piano regionale e globale”, ha affermato, citando le missioni Nato a guida italiana (Iraq, Battlegroup in Bulgaria, Kosovo), la missione Irini in Libia, il contingente Unifil in Libano, le missioni di “air policing” in tutta l’Europa, l’impegno in Afghanistan e gli altri principali teatri internazionali in cui sono impegnati i nostri militari. Nel richiamare l’azione di contrasto all’invasione russa dell’Ucraina, ha reiterato che gli Stati Uniti saranno al fianco del popolo ucraino “per tutto il tempo che sarà necessario, uno sforzo in cui l’Italia è stata un partner fondamentale”. (segue) (Was)