Kosovo-Serbia: Borrell, entrambe le parti evitino azioni che potrebbero aumentare tensioni (2)

- L'Ue, ha proseguito l’Alto rappresentante, “chiede inoltre al Kosovo di avviare immediatamente i passi per istituire l'Associazione delle municipalità a maggioranza serba. L'Assemblea del Kosovo ha ratificato l'Accordo di Bruxelles e la Corte costituzionale del Kosovo ha stabilito che l'Associazione deve essere istituita. Pertanto, la sua istituzione è un obbligo legale vincolante per il Kosovo. La continua mancata attuazione di questo obbligo mina il principio dello Stato di diritto e danneggia la reputazione e la credibilità del Kosovo”. “È responsabilità delle parti garantire la pace e la stabilità. Qualsiasi azione, come l'incendio di auto o la retorica intimidatoria che potrebbe portare a tensioni, è inaccettabile e scatenerà una reazione adeguata da parte della comunità internazionale”, ha detto Borrell. (segue) (Beb)