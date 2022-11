Serbia-Cina: Dacic riceve inviato speciale Jiang Yu, rafforzeremo la cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Serbia e Cina hanno deciso di rafforzare ulteriormente la cooperazione. È quanto annunciato al termine dell’incontro odierno il ministro degli Affari esteri serbo, Ivica Dacic, e il rappresentante speciale della Cina per i rapporti con l’Europa centro orientale, Jiang Yu. Durante l'incontro, riferisce l’agenzia di stampa “Fonet”, è stata espressa reciproca soddisfazione per la tendenza al rialzo delle relazioni economiche bilaterali ed è stata sottolineata l'esistenza di un potenziale significativo per un loro ulteriore arricchimento. Dacic e Jiang Yu hanno concordato che un accordo di libero scambio sarà armonizzato e firmato nel prossimo futuro, rafforzando ulteriormente le relazioni bilaterali. Jiang Yu ha espresso la sua soddisfazione per le straordinarie relazioni tra i Due paesi e la sua disponibilità a rafforzare ulteriormente la partnership strategica e l'amicizia. Secondo il rappresentante speciale, la Cina vede la Serbia come uno dei partner più affidabili in questa parte del mondo. Il capo della diplomazia serba ha ringraziato ancora una volta la Cina per la sua posizione di principio sulla questione del Kosovo e ha confermato il costante sostegno della Serbia alla politica "una sola Cina" e al principio "un Oaese, due sistemi", nonché alla lotta della Cina contro il separatismo.(Seb)